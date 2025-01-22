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09:28, 22 января 2025Из жизни

Предвещающего катаклизмы живого сельдяного короля нашли на пляже и сняли на видео

В Мексике на пляж вынесло живого сельдяного короля, предвещающего катаклизмы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Серферы нашли сельдяного короля на пляже курортного города Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Об этом пишет Need To Know.

Два серфера наткнулись на еще живую рыбу. У сельдяного короля отсутствовала часть хвоста, поэтому они предположили, что его вынесло на берег после столкновения с каким-то морским хищником. Мужчины сняли рыбу на видео, а после перенесли ее в воду с помощью своих досок. Удалось ли сельдяному королю выжить — неизвестно.

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Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности. С древних времен считается, что появление сельдяного короля у поверхности воды предвещает скорые катаклизмы.

Ранее сообщалось, что в США на пляж в штате Калифорния вынесло сельдяного короля, который, по легенде, предвещает катаклизмы. Редчайшую глубоководную рыбу около трех метров в длину случайно обнаружила студентка Института океанографии.

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