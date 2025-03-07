Россиянам назвали пять полезных свойств шоколада

Врач Агапкин заявил, что шоколад защищает от болезней сердца

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пять полезных свойств горького шоколада. Выпуск с объяснением специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Макиша заявила, что какао-бобы, из которых делается шоколад, содержат в себе вещества, помогающие снизить уровень стресса. Она отметила, что их можно назвать природными антидепрессантами. «Как показали исследования, они влияют на определенные отделы мозга и стимулируют выработку серотонина — гормона, который дает нам ощущение спокойствия, удовлетворения от жизни», — объяснила диетолог. Также, по словам врача, сладость способна уменьшит симптомы предменструального синдрома у женщин.

Агапкин добавил, что шоколад способен защитить от болезней сердца. Он отметил, что, согласно исследованиям, содержащиеся в нем вещества благотворно влияют на свертываемость крови и снижают внутреннее воспаление.

Наконец, рассказал реабилитолог, шоколад улучшает память благодаря содержащимся в какао-бобах теобромине и кофеине. Агапкин уточнил, что эти вещества также защищают мозг от преждевременного старения.

Ранее Агапкин рассказал о другом полезном свойстве горького шоколада. Он заявил, что продукт способен поднять настроение.