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06:00, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали пять полезных свойств шоколада

Врач Агапкин заявил, что шоколад защищает от болезней сердца
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пять полезных свойств горького шоколада. Выпуск с объяснением специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Макиша заявила, что какао-бобы, из которых делается шоколад, содержат в себе вещества, помогающие снизить уровень стресса. Она отметила, что их можно назвать природными антидепрессантами. «Как показали исследования, они влияют на определенные отделы мозга и стимулируют выработку серотонина — гормона, который дает нам ощущение спокойствия, удовлетворения от жизни», — объяснила диетолог. Также, по словам врача, сладость способна уменьшит симптомы предменструального синдрома у женщин.

Агапкин добавил, что шоколад способен защитить от болезней сердца. Он отметил, что, согласно исследованиям, содержащиеся в нем вещества благотворно влияют на свертываемость крови и снижают внутреннее воспаление.

Наконец, рассказал реабилитолог, шоколад улучшает память благодаря содержащимся в какао-бобах теобромине и кофеине. Агапкин уточнил, что эти вещества также защищают мозг от преждевременного старения.

Ранее Агапкин рассказал о другом полезном свойстве горького шоколада. Он заявил, что продукт способен поднять настроение.

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