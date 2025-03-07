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05:50, 7 марта 2025Мир

101-летнего румынского генерала заподозрили в подготовке госпереворота при поддержке РФ

В Румынии отставного генерала Теодору заподозрили в подготовке госпереворота
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Biro Zoltan / Unsplash

В Румынии правоохранители заподозрили шестерых человек в подготовке к государственному перевороту. Об этом пишет Europa Liberă România.

Прокуроры Национального управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT) заявили, что подозреваемые якобы готовили госпереворот в стране «при поддержке РФ».

«Среди лиц, против которых ведется расследование, есть 101-летний отставной генерал-майор Раду Теодору», — сообщается в статье.

Согласно информации журналистов, в 2023 году подозреваемые объединились в группировку, которая пыталась нанести вред суверенитету Румынии. Они принимали меры по «дестабилизации политической ситуации в республике и подрыву ее обороноспособности». Позднее выяснилось, что Теодору возглавлял данную группировку.

Ранее румынская служба информации (РСИ, служба госбезопасности), не приводя никаких доказательств, заявила о задержании гражданина Колумбии Луиса Альфонсо Мурильо Диоса по обвинению в подготовке диверсии якобы по указу России.

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