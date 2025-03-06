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06:00, 7 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о вреде «залипания» в телефоне для полости рта

Основатель клиник Кудаев: залипание в телефоне вредит полости рта
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom  

Длительное использование телефона сказывается на здоровье полости рта, предупредил основатель федеральной сети стоматологических клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. О вреде «залипания» в гаджетах он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, при длительной концентрации внимания снижается активность слюнных желез, что повышает риск кариеса, сообщил эксперт. Он уточнил, что эта органическая жидкость является естественным антисептиком для полости рта.

Второй фактор, по словам Кудаева, связан с питанием, так как очень часто люди в процессе использования смартфона не только игнорируют, что они едят, но и как. «Закидывать» еду без тщательного пережевывания вредно, поскольку так нарушается первичный этап пищеварения, объяснил он.

«Также в стоматологической практике нередки случаи, когда люди попросту сломали зуб, не обращая внимание на то, что они кладут в рот — попадала часть упаковки, например, либо не был оценен уровень жесткости пищи. Это обычная история для разных снеков. Ну и самый комичный, но от того не менее вредный для здоровья случай — падение телефона на лицо, когда "залипают" в нем, лежа на спине. Это бывает очень травмоопасно, как для зубов, так и других костных структур», — поделился эксперт.

Ранее терапевт, врач функциональной диагностики академии «Докстарклаб» Екатерина Барбакадзе предупредила о синдроме компьютерного зрения, который возникает вследствие постоянного использования мобильных устройств, и о других негативных последствиях.

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