Студентка нашла на пляже предвещающего катаклизмы сельдяного короля

В США на пляж в Калифорнии вынесло предвещающего катаклизмы сельдяного короля

В США на пляж в штате Калифорния вынесло сельдяного короля, который, по легенде, предвещает катаклизмы. Об этом сообщает KFMB-TV.

Редчайшую глубоководную рыбу около трех метров в дину случайно обнаружила студентка Института океанографии Скриппса Элисон Лаферриер на побережье в курортном городе Энсинитас еще 6 ноября. «Я подумала: "Ух ты, это невероятно. Не могу поверить, что одна из них лежит прямо здесь"», — описала девушка свои впечатления.

Телеканал уточняет, что за 120 лет наблюдений у берегов Калифорнии нашли менее 20 сельдяных королей. «Этот вид обитает далеко в океане. Самая комфортная глубина для них около 150-300 метров, так что мы сталкиваемся с ними нечасто», — сказал сотрудник Института Скриппса Бен Фрейбл.

Тушу рыбы передали ученым, которые намереваются выяснить, почему она оказалась на берегу. «Рыбы, как и остальные животные, ищут пищу, подходящие места для жизни, партнеров для размножения. Полагаю, что этот сельдяной король тоже искал что-то такое. А может быть заболел и сбился с пути», — поделился своим мнением ихтиолог Майкл Дрекслер.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть сообщения об особях длиной до 15 метров, однако их достоверность не подтверждена. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности. Ихтиологам известны только три вида этих рыб.

С древних времен считается, что появление сельдяного короля у поверхности воды является знаком скорого катаклизма. В частности, перед разрушительным землетрясением 2011 года в Японии на пляжи страны вынесло около двух десятков таких рыб.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбаки поймали сельдяного короля. Фото с трехметровой рыбой выложил капитан прогулочного судна.