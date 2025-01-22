Президент Финляндии признал незаинтересованность России в диверсиях в Балтийском море

Президент Финляндии Стубб: Россия не заинтересована в диверсиях на Балтике

Россия не заинтересована в диверсиях в Балтийском море. Данный факт признал президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«Это не в интересах кого-либо», — прокомментировал он расследование ситуации с обрывом кабелей на Балтике.

Финский президент подчеркнул, что Балтийское море маленькое и повреждение критической инфраструктуры, такой как подводные кабели, а также экологическая катастрофа не в интересах «ни России, ни кого-либо еще».

Ранее Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп закончит конфликт на Украине в срок от трех месяцев до полугода. Он предположил, что это «окно возможностей, с которым мы имеем дело».