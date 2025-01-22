Президент Финляндии назвал сроки урегулирования конфликта на Украине при Трампе

Президент Финляндии Стубб: Трамп закончит украинский конфликт через полгода

Президент США Дональд Трамп закончит конфликт на Украине в срок от трех месяцев до полугода. Такие даты назвал президент Финляндии Александр Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

«24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело», — сказал политик.

Ранее Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Новый президент США, как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры. Келлог при этом не будет отклоняться от планов Трампа.