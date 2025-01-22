Президент Сербии предложил поставить памятник Трампу

Вучич: Трампу стоит поставить памятник, если он урегулирует конфликт на Украине

Президенту США Дональду Трампу стоит поставить памятник в случае, если он сможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает местное издание «Новости».

«Если Трамп этого добьется, все вместе ему поставим памятник, он [тогда] спасет целую планету, болею за него, чтобы так и произошло», — отметил Вучич.

Оценивая вероятность достижения мира на Украине, сербский лидер добавил, что не уверен в системе, предполагающей одновременные нападки и принуждение к миру то одной, то другой стороны конфликта. Он усомнился в том, что подобные условия могут быть приняты Россией и Украиной.

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине.