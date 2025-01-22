Прокурор запросил 24,5 года для экс-депутата Госдумы по делу о тройной расправе на Кипре

Экс-депутату Госдумы Глущенко запросили 24,5 года за тройное убийство на Кипре

Прокурор запросил 24,5 года лишения свободы для экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко по делу о тройной расправе на Кипре в 2004 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Прокурор просил квалифицировать действия фигуранта по части 3 статьи 33 — части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Кроме того, он запросил Глущенко 24,5 года в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. На заседании защита обвиняемого попросила не назначать ему наказание по срокам давности преступления. Сам экс-депутат заявил о свой непричастности к расправам на Кипре.

В ноябре 2024 года Коллегия присяжных заседателей в Приморском районном суде Санкт-Петербурга огласила вердикт по уголовному делу в отношении Глущенко, отбывающего срок за организацию расправы над Галиной Старовойтовой. Его единогласно признали виновным в тройной расправе на Кипре и не заслуживающим снисхождения. Среди его жертв значатся два бизнесмена и переводчица.