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16:00, 22 января 2025Россия

Прожившая 30 лет без паспорта россиянка решила его восстановить по двум причинам

Прожившая 30 лет без паспорта жительница Бурятии восстановила его через суд
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Прожившая более 30 лет без паспорта женщина из Бурятии восстановила его через суд. Об этом сообщили в пресс-службе Гусиноозерского городского суда.

Жительница Бурятии родилась в Гусиноозерске. Как следует из материалов дела, в 1984 году получила паспорт, в 1993 году она потеряла документ и десятки лет не восстанавливала его «за ненадобностью».

Россиянка решила восстановить паспорт спустя более 30 лет по двум причинам — после того, как ей понадобилась медицинская помощь, и когда документ потребовали для назначения пенсии. Суд удовлетворил иск, паспорт женщине восстановили.

Ранее жительница Санкт-Петербурга потеряла российский паспорт и спустя полгода неожиданно для себя оказалась в браке с египтянином Мустафой Мохамедом Мустафой Ахмедом.

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