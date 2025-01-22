Прожившая 30 лет без паспорта россиянка решила его восстановить по двум причинам

Прожившая более 30 лет без паспорта женщина из Бурятии восстановила его через суд. Об этом сообщили в пресс-службе Гусиноозерского городского суда.
Жительница Бурятии родилась в Гусиноозерске. Как следует из материалов дела, в 1984 году получила паспорт, в 1993 году она потеряла документ и десятки лет не восстанавливала его «за ненадобностью».
Россиянка решила восстановить паспорт спустя более 30 лет по двум причинам — после того, как ей понадобилась медицинская помощь, и когда документ потребовали для назначения пенсии. Суд удовлетворил иск, паспорт женщине восстановили.
Ранее жительница Санкт-Петербурга потеряла российский паспорт и спустя полгода неожиданно для себя оказалась в браке с египтянином Мустафой Мохамедом Мустафой Ахмедом.