Пять фантомных меток появилось на радаре самолета с россиянами на борту

Aviaincident: Фантомные метки появились на радаре самолета из Москвы в Уфу

Фантомные метки появились на радаре самолета авиакомпании «Победа». Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Ночью 21 января Boeing 737-800 российского перевозчика выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Уфу. Во время снижения в 21 километре от города назначения на борту сработал прибор ТКАС

Экипаж доложил о пяти метках на радаре впереди под самолетом, который в тот момент находился на высоте 1,5 тысячи метров. При этом другие воздушные суда в том районе отсутствовали.

Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили снижение в Уфе. Посадка прошла благополучно.

В декабря 2024 года сразу два самолета доложили о фантомных метках на радаре при взлете в Самаре. Пилоты S7 и «Победы» увидели ложные сигналы практически одновременно.