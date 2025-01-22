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23:00, 22 января 2025Мир

Раскрыты последствия нового покушения на Трампа

Политолог Дугин: Новое покушение на Трампа приведет к гражданской войне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп стал символом новой идеологии «трампизма», поэтому новое покушение на него не устранит ее, а приведет к гражданской войне. Такое мнение выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин, передает РИА Новости.

«Трампизм — это сейчас такая поднимающаяся волна внутри американского общества… Трампизм уже так вот просто через покушение не убрать, потому что все», — сказал эксперт, отметив, что любая попытка перехода к более радикальному сопротивлению против Трампа приведет как минимум к гражданской войне.

Ранее Трамп вернул звание старейшего президента в истории США. На момент своей инаугурации 20 января 2025 года политику было 78 лет и семь месяцев, что почти на полгода превышает возраст бывшего американского лидера Джо Байдена в день его вступления в должность в 2021 году. Новый глава Белого дома утверждает, что успешно проходит когнитивные тесты и находится в отличной физической форме.

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