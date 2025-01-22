Рэперу Macan захотели запретить выступать в Молдавии

Активисты в Молдавии потребовали отменить концерт рэпера Macan

Активисты в Молдавии потребовала отменить концерт рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Об этом сообщает местное издание NewsMaker (NM).

Мероприятие должно состоятся 19 февраля в Кишиневе. По данным источника, причиной стало то, что исполнитель поддержал проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Мы призываем компетентные органы, включая Службу информации и безопасности, запретить концерт этого певца и признать его нежелательной персоной в Республике Молдова», — говорится в заявлении.

В декабре 2024 года Европейский союз внес в санкционный список российскую певицу Ларису Долину. В 2023 году артистка попала в санкционные списки Украины и Канады, а Латвия запретила ей посещать страну.