Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:43, 22 января 2025Бывший СССР

Российские военные расширили плацдарм на правом берегу Оскола

Полковник Киселев: ВС России расширяют плацдарм на правом берегу Оскола
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации расширяют плацдарм на правом берегу Оскола в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев, передает ТАСС.

«На правом берегу Оскола мы расширяем свой плацдарм: движемся северо, северо-западнее», — рассказал Киселев.

По его словам, ВСУ снизили сопротивление на этом направлении, а попытки удержаться не такие активные, как несколько месяцев назад.

Ранее украинский глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что российские войска могут зайти в тыл ВСУ в районе Волчанска и прорваться в Купянск, закрепившись в поселке Двуречное на правом берегу Оскола.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

      В туриндустрии отреагировали на сообщения о вспышке неизвестной болезни в Таиланде

      Россиянка после ссоры угнала автомобиль знакомого и устроила ДТП

      Российский командир рассказал о «психозе» ВСУ в Курской области

      Движение судов закроют у затопленной кормы танкера «Волгонефть-212»

      Раскрыты подробности о ходе боев в Курской области

      Средний размер банковских вкладов россиян заметно вырос

      Раскрыты потери ВСУ среди личного состава и техники в Курской области

      Президент Панамы напомнил США принадлежность Панамского канала

      Российские военные расширили плацдарм на правом берегу Оскола

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше