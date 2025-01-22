Полковник Киселев: ВС России расширяют плацдарм на правом берегу Оскола

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации расширяют плацдарм на правом берегу Оскола в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев, передает ТАСС.

«На правом берегу Оскола мы расширяем свой плацдарм: движемся северо, северо-западнее», — рассказал Киселев.

По его словам, ВСУ снизили сопротивление на этом направлении, а попытки удержаться не такие активные, как несколько месяцев назад.

Ранее украинский глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что российские войска могут зайти в тыл ВСУ в районе Волчанска и прорваться в Купянск, закрепившись в поселке Двуречное на правом берегу Оскола.