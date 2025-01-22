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13:50, 22 января 2025Россия

Российский командир рассказал о «психозе» ВСУ в Курской области

Командир российского артдивизиона рассказал о психозе ВСУ в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские военнослужащие довели украинских солдат до паники в Курской области. Об этом рассказал «Звезде» командир артиллерийского дивизиона с позывным Вампир. Фрагмент интервью с командиром опубликован в Telegram-аккаунте телеканала.

По словам офицера, артиллеристам удалось увеличить темп ведения огня в районе населенного пункта Русское Поречное, недавно освобожденного российскими войсками.

Оказавшись под огнем российской артиллерии, украинские бойцы испытали «некий психоз», продолжил Вампир. Противник попытался изменить создавшееся положение, задействовав танк — это пошло на пользу российским бойцам, отметил он. Покинувшая укрытие боевая машина была уничтожена беспилотниками.

Ранее член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник рассказал «Ленте.ру» о текущем положении в Курской области. По словам депутата, российские войска планово продвигаются, «не выдавливая, а вдавливая» противника в землю. Приоритетной задачей он назвал сохранение жизней как военнослужащих, так и мирных жителей региона.

ЖЗЛ
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