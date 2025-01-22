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17:29, 22 января 2025Наука и техника

Сервисный модуль европейского космического корабля Space Rider доставили для испытаний

European Spaceflight: Модуль корабля Space Rider доставили для испытаний
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Сервисный модуль европейского космического грузового корабля Space Rider доставили для испытаний в Нидерланды. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Разработчик сервисного модуля — итальянская компания Avio. Конструктивно изделие представляет собой модифицированную верхнюю ступень легкой ракеты Vega C, оснащенную парой развертываемых солнечных панелей.

Запуск ракеты Vega C с кораблем Space Rider с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на третий квартал.

Конструктивные особенности Space Rider позволяют запускать его в космос до шести раз. Грузоподъемность корабля — до 620 килограммов на низкую околоземную орбиту. Основное предназначение корабля — обеспечение европейской стороне независимого доступа к низкой околоземной орбите.

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