Сервисный модуль европейского космического корабля Space Rider доставили для испытаний

European Spaceflight: Модуль корабля Space Rider доставили для испытаний

Сервисный модуль европейского космического грузового корабля Space Rider доставили для испытаний в Нидерланды. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Разработчик сервисного модуля — итальянская компания Avio. Конструктивно изделие представляет собой модифицированную верхнюю ступень легкой ракеты Vega C, оснащенную парой развертываемых солнечных панелей.

Запуск ракеты Vega C с кораблем Space Rider с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на третий квартал.

Конструктивные особенности Space Rider позволяют запускать его в космос до шести раз. Грузоподъемность корабля — до 620 килограммов на низкую околоземную орбиту. Основное предназначение корабля — обеспечение европейской стороне независимого доступа к низкой околоземной орбите.