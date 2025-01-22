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14:06, 22 января 2025Культура

Солистка «А'Студио» впервые показала лицо четырехлетнего сына

Певица Кети Топурия впервые показала лицо сына Адама в день его рождения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Грузинская и российская певица, солистка группы «А’Студио» Кети Топурия впервые показала лицо четырехлетнего сына Адама. Соответствующий ролик появился в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка опубликовала ролик в честь дня рождения мальчика. «Сегодня день рождения моего любимого мальчика. Четыре года. Будь здоров и счастлив, Адам», — подписала она пост.

Ранее актера Павла Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына. Пользователи соцсети раскритиковали артиста после того, как он опубликовал снимки с празднования дня рождения Тимофея.

Кети Топурия родила сына в 2021 году, отец ребенка — супруг певицы, бизнесмен Лев Деньгов.

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