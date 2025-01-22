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13:04, 22 января 2025Интернет и СМИ

Сообщения о безразличии России к экологии Крыма не подтвердились

Сообщения о безразличии России к экологии Крыма не нашли подтверждения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала «Апостроф» во вторник, 21 января, заявил, что России безразлична экология Крыма на фоне крушения танкеров, так как полуостров представляет интерес лишь с военной точки зрения. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

«Ситуация на самом деле сейчас критическая... (…) Крым для них — военная база, в первую очередь, а остальное — не имеет значения», — подчеркнул спикер и добавил, что, по его данным, некоторые участки побережья в восточной части Черного моря фактически уничтожены мазутом.

В действительности в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае ведется активная работа над ликвидацией последствий аварии — ее ведут государственные структуры и ведомства. Так, 21 января МЧС России отчиталось, что на береговой линии трех субъектов страны 454 межведомственными мониторинговыми группами проводится обследование 955 километров, всего собрано свыше 170 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, а в акватории Керченского пролива обследовано 3144,4 квадратных километра, обработано 43 тысячи квадратных метров. «На месте проведения работ сосредоточены все необходимые силы и средства. Состав группировки формируется исходя из конкретных задач, спланированных на ближайшие сутки. Организовано маневрирование и замена привлекаемых подразделений. Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 4,8 тысячи человек и свыше 675 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, в ликвидации последствий ЧС принимают участие около пяти тысяч добровольцев из 20 субъектов России. Специалисты чистят пляжи от мазута, спасают птиц и животных, удаляют нефтеводяную смесь из акватории. Наконец, помощь оказывают и представители бизнес-сообщества: десятки отечественных компаний поддерживают труд волонтеров и направляют в пострадавшие регионы гуманитарную помощь: инвентарь, средства индивидуальной защиты, специальную технику, медикаменты.

Утверждения о том, что Россию не заботит экология Крыма, получили распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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