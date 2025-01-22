Стало известно об отсутствии друзей у принца Гарри в США

Daily Beast: Принц Гарри так и не завел друзей в США

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри так и не завел новых друзей в высшем обществе США. Об этом пишет Daily Beast со ссылкой на источники журнала Vanity Fair.

Инсайдер, который работал с супругой принца, Меган Маркл, заявил, что она жаловалась на отсутствие у него новых близких знакомств в Америке. Другой источник, имевший профессиональные контакты Гарри и его женой, заявил, что принц вообще «не знает, чего хочет, потому что вырос в аквариуме, и ничего не знает о реальной жизни».

«Думаю, он, вероятно, хочет, чтобы его оставили в покое и чтобы он мог время от времени целовать своих детей, но при этом не думать о деньгах. Не думаю, что он хочет быть знаменитым в том смысле, в котором этого хочет Меган», — сказал инсайдер.

Еще один человек, имевший отношение к неким проектам супругов, заявил, что Меган Маркл пытается заменить принцу Гарри мать и изменить его и это, по его мнению, выглядит не очень здорово.

Ранее сообщалось, что после переезда в США у принца Гарри остался только один близкий друг. Младший сын Карла III якобы считает единственным другом своего охранника.