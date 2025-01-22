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20:14, 22 января 2025Россия

Студентов не стали эвакуировать при пожаре в российском техникуме

В Кстовском нефтяном техникуме студентов не стали эвакуировать во время пожара
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

В Кстовском нефтяном техникуме в Нижегородской области произошел пожар, во время которого студентов не стали эвакуировать. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Отмечается, что в первом корпусе учреждения работники начали снимать старую кабину кухонного лифта. Трос отрезали болгаркой, после чего подъемник упал в шахту, вызвав возгорание мусора.

По словам учеников, занятия якобы не стали прерывать, хотя несколько подростков почувствовали себя плохо.

Ранее стало известно о спасении пяти человек при пожаре в пятиэтажке на юге Москвы. Пожар произошел в межквартирном холле с переходом на вторую квартиру на четвертых этаж. Пострадавшие госпитализированы.

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