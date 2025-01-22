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02:18, 22 января 2025Мир

Трамп пригрозил КНР введением дополнительных тарифов

Трамп пригрозил КНР новыми тарифами, если не решится ситуация с фентанилом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых тарифов Китаю с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Белого дома, для Мексики и Канады дополнительные тарифы могут составить порядка 25 процентов. При этом он, как отмечается агентство, вероятно, оговорился, сказав вместо Канады «Китай».

О намерении ввести заградительные пошлины на ввоз продукции ряда стран в США Трамп неоднократно заявлял в ходе предвыборной кампании. Однако тогда речь шла о гораздо менее высоких тарифах.

Политик, в частности, говорил о необходимости ввести пошлины на импортную продукцию в размере от 10 до 20 процентов от таможенной стоимости. Самые большие тарифы (до 60 процентов) Трамп планировал ввести на товары из Китая.

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