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02:26, 22 января 2025Мир

Трамп раскрыл свою просьбу к Си Цзиньпину

Трамп сообщил, что просил Си Цзиньпина содействовать урегулированию на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином попросил китайского лидера содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом хозяин Белого дома заявил во время пресс-конференции, его выступление транслирует телеканал Fox News.

«Я сказал: нужно это урегулировать. Он не многое сделал на этом направлении. У него много власти. Как и у нас. Я сказал: надо это урегулировать», — раскрыл свою просьбу Трамп.

Ранее Трамп предрек России большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине.

Позднее президент США заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет «мира». «Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет», — подчеркнул глава Белого дома.

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