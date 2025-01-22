Дональд Трамп вернул звание старейшего президента в истории США

Американский лидер Дональд Трамп вернул звание старейшего президента в истории США. Об этом пишет РБК.

На момент своей инаугурации 20 января 2025 года политику было 78 лет и семь месяцев, что на почти полгода превышает возраст бывшего американского лидера Джо Байдена в день его вступления в должность в 2021 году. Новый глава Белого дома утверждает, что успешно проходит когнитивные тесты и находится в отличной физической форме.

По данным РБК, средний возраст президентов Соединенных Штатов составляет 56 лет.

Ранее сообщалось, что 18 демократических штатов выступили против Дональда Трампа из-за указа о том, что дети нелегальных иммигрантов не имеют права на гражданство по праву рождения.