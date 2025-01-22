Украинская теннисистка пожаловалась на угрозы со стороны соперницы в матче Australian Open

Теннисистка Киченок пожаловалась на угрозы Младенович в матче Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объяснила отказ от рукопожатия с французской теннисисткой Кристиной Младенович после матча третьего круга в парном разряде на Australian Open-2025.

Спортсменка пожаловалась на угрозы со стороны соперницы после того, как случайно попала в нее мячом. «На мои многочисленные извинения ответом было: "В следующий раз остерегайся"», — заявила Киченок.

Украинка добавила, что считает неуместным рукопожатие с людьми, которые ей угрожают. «Угрозы создают враждебную атмосферу, которая подрывает дух честной игры», — отметила Киченок.

Игра прошла 20 января. Младенович в паре с китаянкой Чжан Шуай в двух сетах (7:6, 6:2) победила Киченок и ее напарницу Чань Хаочин, представляющую Китайский Тайбэй.