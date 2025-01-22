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16:40, 22 января 2025Спорт

Украинская теннисистка пожаловалась на угрозы со стороны соперницы в матче Australian Open

Теннисистка Киченок пожаловалась на угрозы Младенович в матче Australian Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Prange / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинская теннисистка Людмила Киченок в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объяснила отказ от рукопожатия с французской теннисисткой Кристиной Младенович после матча третьего круга в парном разряде на Australian Open-2025.

Спортсменка пожаловалась на угрозы со стороны соперницы после того, как случайно попала в нее мячом. «На мои многочисленные извинения ответом было: "В следующий раз остерегайся"», — заявила Киченок.

Украинка добавила, что считает неуместным рукопожатие с людьми, которые ей угрожают. «Угрозы создают враждебную атмосферу, которая подрывает дух честной игры», — отметила Киченок.

Игра прошла 20 января. Младенович в паре с китаянкой Чжан Шуай в двух сетах (7:6, 6:2) победила Киченок и ее напарницу Чань Хаочин, представляющую Китайский Тайбэй.

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