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19:03, 22 января 2025Мир

В Британии сообщили о подготовке Запада к новому конфликту с Россией после Украины

The Times: Запад начнет готовиться к новому конфликту с Россией после Украины
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Запад начнет готовиться к новому конфликту с Россией после окончания боевых действий на Украине. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании.

«Когда замолкнут пушки на Украине, то произойдет возрождение и восстановление России. Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — заявил командующий британской полевой армии генерал-лейтенант Майк Элвисс.

По словам командующего корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенанта Рэйфа Вуддисса, в случае начала нового конфликта российские войска будут «гораздо лучше готовы». Он объяснил это тем, что Россия показала способность адаптироваться к изменениям на поле боя.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия якобы может напасть на Европейский союз в 2028 году.

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