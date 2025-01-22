В Британии сообщили о подготовке Запада к новому конфликту с Россией после Украины

Запад начнет готовиться к новому конфликту с Россией после окончания боевых действий на Украине. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании.
«Когда замолкнут пушки на Украине, то произойдет возрождение и восстановление России. Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — заявил командующий британской полевой армии генерал-лейтенант Майк Элвисс.
По словам командующего корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенанта Рэйфа Вуддисса, в случае начала нового конфликта российские войска будут «гораздо лучше готовы». Он объяснил это тем, что Россия показала способность адаптироваться к изменениям на поле боя.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия якобы может напасть на Европейский союз в 2028 году.