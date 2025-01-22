В Госдуме высказались о судьбе программы материнского капитала

Депутат ГД Останина: Программу маткапитала хотят продлить до конца 2030 года

Выдачу материнского капитала в России хотят продлить. О судьбе программы рассказала ТАСС председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, действие программы будет пролонгировано до конца 2030 года.

Соответствующий закон нижняя палата может принять уже в февраля, подчеркнула глава комитета.

Ранее в Госдуме рассказали «Ленте.ру» о размере маткапитала в 2025 году. По словам депутата Светланы Бессараб, размер выплаты составит 676 тысяч рублей на первого ребенка и 894 тысячи рублей — на второго. Также парламентарий выразила надежду, что с 2025 года средства маткапитала разрешат тратить на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

