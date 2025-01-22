Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 22 января 2025Россия

В Госдуме высказались о судьбе программы материнского капитала

Депутат ГД Останина: Программу маткапитала хотят продлить до конца 2030 года
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Выдачу материнского капитала в России хотят продлить. О судьбе программы рассказала ТАСС председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, действие программы будет пролонгировано до конца 2030 года.

Соответствующий закон нижняя палата может принять уже в февраля, подчеркнула глава комитета.

Ранее в Госдуме рассказали «Ленте.ру» о размере маткапитала в 2025 году. По словам депутата Светланы Бессараб, размер выплаты составит 676 тысяч рублей на первого ребенка и 894 тысячи рублей — на второго. Также парламентарий выразила надежду, что с 2025 года средства маткапитала разрешат тратить на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

      Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

      В ЕС не смогли согласовать санкции против российского газа

      В России назвали самый подорожавший за год продукт

      Выловленную в Черном и Азовском морях рыбу проверили

      Появились подробности об укравшем 180 миллионов рублей из российского банка

      Армия России заняла населенный пункт под Харьковом

      Каждый пятый россиянин заявил о разочаровании во время путешествий

      Осужденному за покушение на писателя Прилепина утвердили пожизненный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше