В Крыму во время налета БПЛА детей не стали эвакуировать из школы и сообщили об учениях

Mash: В школе в Евпатории детям сообщили об учебной тревоге во время атаки БПЛА

В Евпатории детям сообщили об учебной тревоге во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На снятом одной из учениц видео женский голос через динамик информирует о проведении «тренировочного мероприятия» и призывает сохранять спокойствие. По данным канала, некоторые ученики в это время стояли у окон и никто не пытался оттащить их.

Директор школы пояснила, что детей не стали эвакуировать, поскольку поступила команда оставить их в здании.

21 января Крым был атакован БПЛА, обломки по меньшей мере одного из дронов упали в Евпатории. Сведений о пострадавших не поступало.