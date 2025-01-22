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10:38, 22 января 2025Россия

В Крыму во время налета БПЛА детей не стали эвакуировать из школы и сообщили об учениях

Mash: В школе в Евпатории детям сообщили об учебной тревоге во время атаки БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Евпатории детям сообщили об учебной тревоге во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На снятом одной из учениц видео женский голос через динамик информирует о проведении «тренировочного мероприятия» и призывает сохранять спокойствие. По данным канала, некоторые ученики в это время стояли у окон и никто не пытался оттащить их.

Директор школы пояснила, что детей не стали эвакуировать, поскольку поступила команда оставить их в здании.

21 января Крым был атакован БПЛА, обломки по меньшей мере одного из дронов упали в Евпатории. Сведений о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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