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16:53, 21 января 2025Россия

Обстановку на российском курорте после падения обломков сбитого БПЛА сняли на видео

Mash: Обломки сбитого над Крымом беспилотника упали в Евпатории
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Обломки одного из сбитых над Крымом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали в городе-курорте Евпатории. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет «Mash на волне» в Telegram.

Издание также опубликовало видео с обстановкой на месте происшествия. На кадрах видно расположенную на проспекте Победы многоэтажку, территория вокруг которой оцеплена. Также запечатлена работа силовиков и спасателей. Повреждения на записи не наблюдаются.

По информации канала, гражданские не пострадали.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 11:00 до 11:50 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Восемь летательных аппаратов поразили над Крымом и Черным морем, еще три — над Белгородской областью. Однако информацию о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

Кроме того, ВСУ выпустили по России 55 беспилотников в ночь на 21 января. 22 дрона удалось сбить в Брянской области, 12 — в Ростовской, 10 — в Смоленской, 6 — в Воронежской, 4 — в Саратовской и 1 — в Курской областях.

ЖЗЛ
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