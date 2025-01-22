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17:01, 22 января 2025Силовые структуры

В ЛНР на 15 лет посадили украинскую шпионку за передачу данных о российских военных сыну

В ЛНР суд дал 15 лет гражданке Украины за шпионаж
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 15 годам лишения свободы 62-летнюю гражданку Украины Елену Григоренко за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что женщина в ходе телефонных разговоров сообщала сыну, находящемуся в Эстонии, данные о местах дислокации и передвижениях российских военных на территории республики для последующей передачи украинской спецслужбе. Раскрытая ею информация могла быть использована против России, отметили в ведомстве и предоставили оперативное видео с задержанием и признанием Григоренко.

На кадрах видно, как правоохранители задерживают женщину. На камеру она говорит, что передавала сыну сведения о Вооруженных силах России.

Суд установил четыре преступных эпизода, совершенных Григоренко, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Она оформила на знакомую сим-карту и с нее звонила сыну. Он уехал из ЛНР в августе 2022 на заработки в Эстонию. Впервые позвонил матери в январе 2023 года и попросил собирать сведения о дислокации российских военных и техники.

Григоренко проживала в Старобельском районе и работала в налоговой инспекции Украины. В августе 2022 года она ушла на пенсию. Ранее она не была судима.

14 января сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики приговорил 63-летнего гражданина Украины к 14 годам лишения свободы за то, что с мая по октябрь 2023 года он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о местах размещения военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил России.

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