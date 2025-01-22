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23:36, 22 января 2025Силовые структуры

В Москве арестовали заказчика убийств для банды спецназовцев

«Ъ»: суд в Москве арестовал заказчика убийств банде спецназовцев Рамазанова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы арестовал заказчика убийств, которые совершила банда спецназовцев. Речь идет об Олеге Рамазанове, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в мае 2003 года по указанию Рамазанова в столице было совершено покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Александра Ревзина, он получил ранения, но выжил.

Как считают следователи, Рамазанов также заказал убийство учредителя ЗАО «Финансовый центр «Квалитет» и ООО «Инвестиционная группа «Квалитет-секьюрити» Кирилла Андреева. В него стреляли из проезжавшей мимо машины на Ленинском проспекте.

Также в своей машины был подорван дагестанский бизнесмен Пирмагомед Бурчаков и еще один дагестанец, Магомед Гаджиев, оба земляки фигуранта. Преступления, по данным расследования, связаны с разделом контроля над коммерческой недвижимостью в Москве, отмечается в публикации.

Представители Рамазанова подтвердили арест, он был обжалован в Мосгорсуде. Срок следствия продлен до середины февраля 2025 года.

В декабре 2023 года Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца бывшему российскому офицеру, состоявшему в задержанной 6 декабря банде киллеров. Обвиняемый начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов отказался признавать вину в инкриминируемых ему преступлениях.

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