В офисе Зеленского рассказали о неформальных контактах с командой Трампа

Подоляк: Между Киевом и командой Трампа есть неформальные контакты

Между Киевом и командой Трампа существуют неформальные контакты на разных уровнях. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова приводит «РБК-Украина».

«Я бы сказал так, что определенные коммуникации неформальные (с командой Трампа — прим. "Ленты.ру"), они и сегодня есть на разных уровнях. Здесь вопрос в том, что команде уже действующего президента [США] надо четко заявить о своей позиции относительно финала войны», — рассказал он.

Подоляк также подчеркнул, что считает возможными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако для этого должно быть четкое понимание того, чего стремятся достичь стороны конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегия Украины заключается в том, чтобы прийти к дипломатическим способам завершения конфликта. По его словам, «сильная дипломатия» позволит обеспечить урегулирование конфликта и долгосрочный мир в Европе.