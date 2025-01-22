В России призвали отраслевые союзы помогать властям в борьбе с ростом цен на еду

Патрушев призвал отраслевые союзы заранее сообщать о риске роста цен на продукты

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев призвал отраслевые союзы помогать властям в борьбе с ростом цен на социально значимые продукты питания, включая сливочное масло. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что профильным организациям следует заранее сообщать о риске роста цен на тот или иной продукт питания. При таком раскладе, считает вице-премьер, борьба с инфляцией в России станет эффективнее.

В случае с резким ростом цен на сливочное масло, который был зафиксирован во второй половине 2024 года, представители Союза производителей молока могли бы действовать более расторопно и заранее предупредить власти о грядущем подорожании этой продукции. Тогда в России наметилась тенденция спада производства на внутреннем рынке, однако Союз, по его мнению, не среагировал оперативно на изменение ситуации. «Посмотрели бы тогда, что происходит, и нам бы помогли», — заключил Патрушев.

По итогам 2024 года сливочное масло стало одним из самых подорожавших социально значимых продуктов питания в России. По данным Росстата, розничные цены на него за 12 месяцев выросли на 36,2 процента. При этом замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отмечал, что в середине октября наценка на сливочное масло в продуктовых магазинах достигала 70 процентов. Подобную динамику он объяснял в том числе ростом себестоимости производства, удорожанием логистики, сырья и упаковки, а также резкое ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка.