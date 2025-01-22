В российском регионе инспектор СИЗО попал под 17 уголовных дел

В Екатеринбурге против инспектора СИЗО возбудили 17 уголовных дел

В Екатеринбурге возбудили 17 уголовных дел против старшего инспектора отдела по воспитательной работе СИЗО-1. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, младший лейтенант проносил в изолятор на улице Репина сигареты и продавал их арестованным. Он заработал 30 тысяч рублей.

Дела возбуждены по статье о превышении полномочий из личной заинтересованности. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника полиции Игоря Нехаенко по делу о бандитизме и расправе.