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13:35, 22 января 2025Силовые структуры

В российском регионе инспектор СИЗО попал под 17 уголовных дел

В Екатеринбурге против инспектора СИЗО возбудили 17 уголовных дел
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге возбудили 17 уголовных дел против старшего инспектора отдела по воспитательной работе СИЗО-1. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, младший лейтенант проносил в изолятор на улице Репина сигареты и продавал их арестованным. Он заработал 30 тысяч рублей.

Дела возбуждены по статье о превышении полномочий из личной заинтересованности. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника полиции Игоря Нехаенко по делу о бандитизме и расправе.

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