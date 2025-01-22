Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:39, 22 января 2025Мир

В США предложили Трампу отказаться от соперничества с Россией

Бывший чиновник США Робертс предложил Трампу отказаться от соперничества с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Daniel Cole / Reuters

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу необходимо пересмотреть идеи об исключительности Америки из-за губительности соперничества с Россией. Такое мнение высказал бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Вам не нужны бесконечные конфликты между США и Россией, потому что стратегические возможности России не имеют равных. И если у вас снова начнется ядерная гонка, то рано или поздно произойдет взрыв», — подчеркнул бывший чиновник.

Робертс выразил надежду, что Трамп осознает противоречивость представлений об американской исключительности.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в указах Дональда Трампа уже видна большая программа перестройки Америки. По его мнению, действия президента Штатов можно рассматривать как попытку изменить систему глобальных отношений.

Как считает эксперт, сначала Трамп попытается перестроить США и потом перейдет к созданию «золотого века» Америки. Так республиканцу «отчаянно хочется продать образ светлого будущего Соединенных Штатов», резюмировал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В любое время». Трамп высказался о сроках встречи с Путиным, назвал президента России умным и допустил введение новых санкций

      В США предложили Трампу отказаться от соперничества с Россией

      Кота-прапорщика из пожарной части в Москве номинировали на премию

      Новую систему ПВО Британии захотели оснастить американским вооружением

      Трамп захотел посетить Северную Каролину и Калифорнию

      Китай увеличил импорт оборудования из России

      47-летняя ведущая «Дома-2» опубликовала откровенное фото в бикини

      Возможность выхода России из ВОЗ оценили

      Предсказано будущее биткоина после инаугурации Трампа

      Последствия для Украины от остановки помощи США оценили словами «вскрытие покажет»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше