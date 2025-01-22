В США предложили Трампу отказаться от соперничества с Россией

Бывший чиновник США Робертс предложил Трампу отказаться от соперничества с РФ

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу необходимо пересмотреть идеи об исключительности Америки из-за губительности соперничества с Россией. Такое мнение высказал бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Вам не нужны бесконечные конфликты между США и Россией, потому что стратегические возможности России не имеют равных. И если у вас снова начнется ядерная гонка, то рано или поздно произойдет взрыв», — подчеркнул бывший чиновник.

Робертс выразил надежду, что Трамп осознает противоречивость представлений об американской исключительности.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в указах Дональда Трампа уже видна большая программа перестройки Америки. По его мнению, действия президента Штатов можно рассматривать как попытку изменить систему глобальных отношений.

Как считает эксперт, сначала Трамп попытается перестроить США и потом перейдет к созданию «золотого века» Америки. Так республиканцу «отчаянно хочется продать образ светлого будущего Соединенных Штатов», резюмировал он.