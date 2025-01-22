Блогер Варламов посетил Лос-Анджелес и назвал апокалипсисом последствия пожаров

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил США и назвал апокалипсисом последствия пожаров. Видео из поездки доступно на YouTube.

«Здесь, конечно, выглядит все как какой-то постапокалипсис, ничего не осталось, абсолютно все сгорело», — заявил блогер, говоря о последствиях пожаров в Лос-Анджелесе. Варламов показал территории, где находились дома известных журналистов, от которых остались только обломки.

Помимо этого, как отметил блогер, районы сгоревших домов охраняют военные, на улицах много блокпостов. «Людей нет, светофоры выключены», — добавил он.

«Основная версия гласит, что пожар разгорелся недалеко от популярной для прогулок лесной тропы, скорее всего, по вине человека. В новогоднюю ночь уже был небольшой пожар из-за фейерверка, но его быстро потушили, но масштаб катастрофы обусловлен не брошенным окурком или неаккуратно запущенной петардой», — сказал Варламов. По его словам, ученые сходятся во мнении, что «январский апокалипсис» в Лос-Анджелесе является прямым следствием изменения климата.

Ранее сообщалось, что ущерб от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе может достигать 250-275 миллиардов долларов. Возгорания в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на востоке уничтожили более 12 тысяч построек, в том числе одни из самых дорогих жилых домов в стране.