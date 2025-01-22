Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:57, 22 января 2025Интернет и СМИ

Варламов посетил Лос-Анджелес и назвал апокалипсисом последствия пожаров

Блогер Варламов посетил Лос-Анджелес и назвал апокалипсисом последствия пожаров
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетЛесные пожары:

Кадр: varlamov / YouTube (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил США и назвал апокалипсисом последствия пожаров. Видео из поездки доступно на YouTube.

«Здесь, конечно, выглядит все как какой-то постапокалипсис, ничего не осталось, абсолютно все сгорело», — заявил блогер, говоря о последствиях пожаров в Лос-Анджелесе. Варламов показал территории, где находились дома известных журналистов, от которых остались только обломки.

Помимо этого, как отметил блогер, районы сгоревших домов охраняют военные, на улицах много блокпостов. «Людей нет, светофоры выключены», — добавил он.

«Основная версия гласит, что пожар разгорелся недалеко от популярной для прогулок лесной тропы, скорее всего, по вине человека. В новогоднюю ночь уже был небольшой пожар из-за фейерверка, но его быстро потушили, но масштаб катастрофы обусловлен не брошенным окурком или неаккуратно запущенной петардой», — сказал Варламов. По его словам, ученые сходятся во мнении, что «январский апокалипсис» в Лос-Анджелесе является прямым следствием изменения климата.

Ранее сообщалось, что ущерб от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе может достигать 250-275 миллиардов долларов. Возгорания в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на востоке уничтожили более 12 тысяч построек, в том числе одни из самых дорогих жилых домов в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался об инфляции в России

      Европейские спецслужбы предсказали нападение России на Евросоюз в 2028 году

      Блиновскую обязали вернуть банку более полумиллиарда рублей долга

      Куклачев пожаловался на маленькую пенсию

      Грабители прорезали стену в магазине и украли солнечные очки на миллион долларов

      11-месячный ребенок почувствовал недомогание во время перелета в Азии и не выжил

      Психологи подсказали действенный метод борьбы с зимней депрессией

      Со складов в российском городе неизвестные похитили 100 килограммов икры

      Российская полиция задержала за экстремизм призывавшего к сплочению представителя ЛГБТ

      Стилист Лисовец назвал модные челки в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше