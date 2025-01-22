Военкор сообщил о переброске резервов ВСУ к границе Днепропетровской области

Военкор Котенок: ВСУ стягивают резервы к границе ДНР и Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают резервы к административной границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Командование ВСУ, почуяв, что пахнет жареным, перебросило на это направление резервы из Запорожья», — рассказал военкор.

Котенок сообщил о переброске резервов ВСУ с целью сдержать продвижение Вооруженных сил (ВС) России на покровском (красноармейском) направлении в ДНР. По его мнению, на данном участке фронта речь идет о днепропетровском направлении. Военкор отметил, что ВС России отражают регулярные контратаки противника и развивают наступление.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной предрек битву за Днепропетровскую область. По его словам, ВСУ уходят на последнюю линию обороны перед границами ДНР и Днепропетровской области.