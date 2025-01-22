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16:48, 22 января 2025Силовые структуры

Задержание участников ОПГ в российском регионе попало на видео

Опубликовано видео задержания участников ОПГ в Твери
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Твери задержание участников преступной группировки, занимавшейся реализацией контрафактной табачной и алкогольной продукции, попало на видео. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах силовики проникают в жилища фигурантов и задерживают их. Затем показаны склады с товаром злоумышленников.

Задержаны шестеро иностранцев. Они продавали в Твери и нескольких районах области немаркированный алкоголь и сигареты. Правоохранители обыскали склады на улице Коминтерна и бульваре Цанова. Оттуда изъяли ящики с водкой, виски, коньяком и текилой на 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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