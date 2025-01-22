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15:24, 22 января 2025Силовые структуры

В российском городе пресекли деятельность ОПГ

В Твери накрыли ОПГ, реализующую контрафактный алкоголь и табак
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Твери правоохранители накрыли преступную группировку, занимавшуюся реализацией контрафактной табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, задержаны шестеро иностранцев. Они продавали в Твери и нескольких районах области немаркированный алкоголь и сигареты.

Силовики обыскали склады на улице Коминтерна и бульваре Цанова. Оттуда изъяли ящики с водкой, виски, коньяком и текилой на сто миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Великом Новгороде осудили организатора притона в массажном салоне.

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