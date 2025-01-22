Зеленский встретился с премьер-министрами Хорватии и Швеции

Зеленский встретился с премьерами Хорватии и Швеции Пленковичем и Кристерссоном

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Стороны пообщались о сотрудничестве в сфере безопасности. Также представители Киева и Загреба обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере.

После этого Зеленский провел встречу с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. В ее рамках политики обсудили предоставление помощи Киеву, уточнил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Зеленский встретился на Всемирном экономическом форуме в Давосе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны пообщались о сотрудничестве в энергетической сфере и рассмотрели вопросы региональной безопасности.