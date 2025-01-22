Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:45, 22 января 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с премьер-министрами Хорватии и Швеции

Зеленский встретился с премьерами Хорватии и Швеции Пленковичем и Кристерссоном
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Стороны пообщались о сотрудничестве в сфере безопасности. Также представители Киева и Загреба обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере.

После этого Зеленский провел встречу с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. В ее рамках политики обсудили предоставление помощи Киеву, уточнил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Зеленский встретился на Всемирном экономическом форуме в Давосе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны пообщались о сотрудничестве в энергетической сфере и рассмотрели вопросы региональной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они пендосы». Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую. Как он ошибся и возмутил военкоров?

      Samsung представила новые флагманы

      Байден пообещал молиться о процветании США

      В таинственных шарах с пляжей Австралии нашли кишечную палочку

      США направят тысячи военных на защиту границы с Мексикой

      В США оценили обещания Трампа по конфликту на Украине

      На российских подростков обрушилась эпидемия облысения. Они не могут справиться со стрессом и лысеют уже в 15 лет

      Любителям пива рассказали о влиянии этого напитка на здоровье

      Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров

      В России ответили на требование Трампа заключить сделку по Украине под угрозой санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше