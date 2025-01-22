Жители Нарвы выйдут на акцию протеста из-за роста цен на отопление

ERR: Жители Нарвы готовятся к акции протеста из-за цен на отопление

Жители города Нарва в Эстонии готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление и горячую воду. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на организаторов акции.

«Нарвитяне сетуют на неподъемные цены за отопление, многие семьи после оплаты коммунальных счетов вынуждены экономить на продуктах питания», — пишет издание. Отмечается, что цена на централизованное отопление для жителей города выросла в декабре 2024 года почти в полтора раза, некоторые горожане вынуждены платить более 300 евро (около 31 тысячи рублей).

1 февраля, как передает ERR, в городе на Стокгольмской площади пройдет демонстрация. По словам организаторов, собирая подписи под соответствующую петицию и выходя на акцию, горожане хотят привлечь внимание к проблеме.

Ранее стало известно, что по итогам ноября 2024 года доходы российских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) от продаж этого вида топлива европейским покупателям сократились на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. В целом за первые одиннадцать месяцев 2024-го экспорт российского СПГ в страны ЕС упал на 15 процентов год к году и составил 6,3 миллиарда евро.