Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 22 января 2025Бывший СССР

Жители Нарвы выйдут на акцию протеста из-за роста цен на отопление

ERR: Жители Нарвы готовятся к акции протеста из-за цен на отопление
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Welscher / DPA / Globallookpress.com

Жители города Нарва в Эстонии готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление и горячую воду. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на организаторов акции.

«Нарвитяне сетуют на неподъемные цены за отопление, многие семьи после оплаты коммунальных счетов вынуждены экономить на продуктах питания», — пишет издание. Отмечается, что цена на централизованное отопление для жителей города выросла в декабре 2024 года почти в полтора раза, некоторые горожане вынуждены платить более 300 евро (около 31 тысячи рублей).

1 февраля, как передает ERR, в городе на Стокгольмской площади пройдет демонстрация. По словам организаторов, собирая подписи под соответствующую петицию и выходя на акцию, горожане хотят привлечь внимание к проблеме.

Ранее стало известно, что по итогам ноября 2024 года доходы российских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) от продаж этого вида топлива европейским покупателям сократились на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. В целом за первые одиннадцать месяцев 2024-го экспорт российского СПГ в страны ЕС упал на 15 процентов год к году и составил 6,3 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

      Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

      В ЕС не смогли согласовать санкции против российского газа

      В России назвали самый подорожавший за год продукт

      Выловленную в Черном и Азовском морях рыбу проверили

      Появились подробности об укравшем 180 миллионов рублей из российского банка

      Армия России заняла населенный пункт под Харьковом

      Каждый пятый россиянин заявил о разочаровании во время путешествий

      Осужденному за покушение на писателя Прилепина утвердили пожизненный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше