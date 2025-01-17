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09:48, 17 января 2025Экономика

В Европе снизили закупки российского сжиженного газа до минимума с августа

РИА Новости: Экспорт российского СПГ в ЕС сократился до 592,2 млн евро в ноябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

По итогам ноября 2024 года доходы российских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) от продаж этого вида топлива европейским покупателям сократились на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном падении интереса стран Евросоюза (ЕС) к СПГ из РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Отмечается, что за последний месяц осени доходы России от реализации СПГ в европейских странах снизились до 592,2 миллиона евро. Достигнутый результат оказался минимальным с августа. В месячном выражении показатель просел на 16 процентов. В целом за первые одиннадцать месяцев 2024-го экспорт российского СПГ в страны ЕС упал на 15 процентов год к году и составил 6,3 миллиарда евро.

Главным импортером этого вида российского топлива в ЕС в ноябре оказалась Франция, закупившая СПГ на сумму 240,5 миллиона евро. Достигнутый результат упал на треть в месячном и на 8 процентов в годовом выражении. Второе место заняла Испания, которая приобрела СПГ на 232,6 миллиона евро (падение на две трети и на 11 процентов соответственно), а топ-3 замкнули Нидерланды с показателем в 103,9 миллиона (рост на 11 процентов в месячном и снижение на 12 процентов в годовом выражении).

Ранее издание Politico сообщило о намерении ряда стран ЕС запретить импорт российского СПГ «как можно скорее». Постепенный отказ от покупок этого вида топлива из РФ, по мнению представителей Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Швеции, Финляндии, Чехии, Румынии и Ирландии, необходимо включить в 16-й пакет пакет антироссийских санкций, который планируется принять к третьей годовщине начала боевых действий на востоке Украине — к 24 февраля. Подобная мера, как утверждают в инициативной группе, лишит Россию миллиардов евро, зарабатываемых на торговле СПГ, и ослабит финансирование оборонно-промышленного комплекса РФ.

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