29-летний россиянин решил отрезать себе мошонку ради одной цели

Житель Ленобласти решил самостоятельно отрезать себе мошонку ради смены пола

Житель города Мурино Ленинградской области решил отрезать себе мошонку самостоятельно ради одной цели. По данным «Mash на Мойке», 29-летний россиянин планировал таким образом сменить пол.

Мужчина снимал квартиру на улице Шувалова. Накануне его увезли оттуда в реанимацию Токсовской больницы с проникающим ранением половых органов.

Врачам житель Ленобласти поведал, что взял кухонный нож и сам себе нанес увечья в интимные места.

Россиянина провели операцию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ждут, когда он придет с себя, чтобы допросить.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали женщину, отрезавшую половой орган своему другу.

Подозреваемая во время новогодних выходных поссорилась со знакомым. Она схватила нож и ударила обидчика в пах. Из-за удара пострадавший лишился полового члена.