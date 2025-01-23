29-летний россиянин решил отрезать себе мошонку ради одной цели

Житель города Мурино Ленинградской области решил отрезать себе мошонку самостоятельно ради одной цели. По данным «Mash на Мойке», 29-летний россиянин планировал таким образом сменить пол.
Мужчина снимал квартиру на улице Шувалова. Накануне его увезли оттуда в реанимацию Токсовской больницы с проникающим ранением половых органов.
Врачам житель Ленобласти поведал, что взял кухонный нож и сам себе нанес увечья в интимные места.
Россиянина провели операцию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ждут, когда он придет с себя, чтобы допросить.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали женщину, отрезавшую половой орган своему другу.
Подозреваемая во время новогодних выходных поссорилась со знакомым. Она схватила нож и ударила обидчика в пах. Из-за удара пострадавший лишился полового члена.