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10:01, 23 января 2025Россия

29-летний россиянин решил отрезать себе мошонку ради одной цели

Житель Ленобласти решил самостоятельно отрезать себе мошонку ради смены пола
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель города Мурино Ленинградской области решил отрезать себе мошонку самостоятельно ради одной цели. По данным «Mash на Мойке», 29-летний россиянин планировал таким образом сменить пол.

Мужчина снимал квартиру на улице Шувалова. Накануне его увезли оттуда в реанимацию Токсовской больницы с проникающим ранением половых органов.

Врачам житель Ленобласти поведал, что взял кухонный нож и сам себе нанес увечья в интимные места.

Россиянина провели операцию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ждут, когда он придет с себя, чтобы допросить.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали женщину, отрезавшую половой орган своему другу.

Подозреваемая во время новогодних выходных поссорилась со знакомым. Она схватила нож и ударила обидчика в пах. Из-за удара пострадавший лишился полового члена.

ЖЗЛ
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