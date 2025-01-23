Американских чиновников обязали доносить на коллег по одной теме

NBC: чиновников США обязали доносить на коллег, применяющих политику равенства

Американских чиновников обязали доносить Управлению кадровой службы США (OPM) о коллегах, применяющих политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Об этом сообщает NBC со ссылкой на разосланные им письма.

«Нам известно о попытках некоторых представителей правительства скрыть эти программы, используя закодированную или неточную формулировку», — приводит телеканал выдержку из документа.

Сотрудникам было предписано уведомить OPM, если им «известно об изменении в описании любого контракта или должности с 5 ноября 2024 года с целью скрыть связь с DEI или аналогичными идеологиями». В письме уточняется, что в случае своевременного предоставления информации санкций не последует. Однако уточняется, что «непредоставление этой информации в течение 10 дней может привести к неблагоприятным последствиям».

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился отменить политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и назвал ее дискриминационной. Он также распорядился, чтобы все сотрудники, отвечающие за DEI, были отправлены в оплачиваемый отпуск и в конечном итоге уволены.