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11:34, 23 января 2025Мир

Американских чиновников обязали доносить на коллег по одной теме

NBC: чиновников США обязали доносить на коллег, применяющих политику равенства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Американских чиновников обязали доносить Управлению кадровой службы США (OPM) о коллегах, применяющих политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Об этом сообщает NBC со ссылкой на разосланные им письма.

«Нам известно о попытках некоторых представителей правительства скрыть эти программы, используя закодированную или неточную формулировку», — приводит телеканал выдержку из документа.

Сотрудникам было предписано уведомить OPM, если им «известно об изменении в описании любого контракта или должности с 5 ноября 2024 года с целью скрыть связь с DEI или аналогичными идеологиями». В письме уточняется, что в случае своевременного предоставления информации санкций не последует. Однако уточняется, что «непредоставление этой информации в течение 10 дней может привести к неблагоприятным последствиям».

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился отменить политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и назвал ее дискриминационной. Он также распорядился, чтобы все сотрудники, отвечающие за DEI, были отправлены в оплачиваемый отпуск и в конечном итоге уволены.

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