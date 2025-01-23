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11:53, 23 января 2025Экономика

Бельгия захотела обложить санкциями еще несколько российских товаров

Бельгийский премьер Де Кроо призвал к санкциям на российские СПГ и удобрения
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Санкции, которые уже введены против России, должны сохраняться, а кроме того, их следует распространить на удобрения, трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ), поставляемые РФ. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Его процитировало ТАСС.

Свою точку зрения он обосновал тем, что Россия нарастила экспорт удобрений в Европу, если сравнивать с теми показателями, которые были до начала конфликта на Украине.

Де Кроо уверен, что экономика РФ может выдержать еще как минимум год, несмотря на все рестрикции. Поэтому «Россия должна быть ослаблена, а Украина — усилена до любых мирных переговоров». Значит, санкции следует усилить и сохранять их очень долго.

Также премьер-министр усомнился в том, что мирное соглашение вот-вот будет заключено.

Ранее сообщалось о снижении интереса Европейского союза к СПГ из РФ. В ноябре доходы российских экспортеров этого энергоносителя сократились на 18 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

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