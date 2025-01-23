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08:27, 23 января 2025Россия

Дети стали жертвами пожара в сотни квадратных метров в российском регионе

МЧС России сообщило о смерти двух детей в результате пожара в Красноярском крае
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

Двое детей стали жертвами пожара в Минусинске Красноярского края. О смерти несовершеннолетних сообщает МЧС в Telegram.

По информации спасателей, трагедия произошла при возгорании, возникшем сразу в нескольких деревянных одно- и двухэтажных домах. Двенадцати жителям домов удалось эвакуироваться, но при тушении сотрудники МЧС нашли два тела — девочек 15 и 17 лет, а также женщины 48 лет. Отмечается, что площадь возгорания в регионе составила сотни квадратных метров.

«Пожар локализовали на 385 "квадратах" 24 специалиста и 7 единиц техники», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Кстовском нефтяном техникуме в Нижегородской области произошел пожар, во время которого студентов не стали эвакуировать.

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