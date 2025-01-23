Девушка возмутилась поведением свекрови и через суд запретила ей приближаться к себе

Пользовательница Reddit возмутилась поведением свекрови и через суд запретила ей приближаться к себе. Комментаторы поддержали решение девушки.

Автор поста написала, что недавно мать ее мужа переехала в их дом. По словам девушки, она выросла в небогатой семье, из-за чего свекровь всегда плохо относилась к ней. «Прожив с нами три месяца, свекровь начала комментировать то, как я содержу дом. Она говорит, что посуда недостаточно чистая, что в доме пыльно, когда я возвращаюсь после 14-часовой рабочей смены», — отметила она.

Недавно свекровь героини истории решила устроить вечеринку-сюрприз для сына. Рассказчица приготовила еду для мероприятия, которая в итоге не понравилась матери ее мужа. «Она заявила, что моя еда была средней, и все это было сказано громко и в комнате, полной людей», — возмутилась девушка. Тогда ее супруг попросил мать уважительно относиться к невестке, на что свекровь ответила, что та недостаточно хорошо выполняет свои обязанности. После этого рассказчица попросила свекровь покинуть ее дом.

В результате свекровь разозлилась из-за просьбы невестки и набросилась на нее с кулаками. Находящиеся рядом члены семьи разняли их. Вскоре после этого девушка сообщила, что через суд запретила матери мужа приближаться к ней.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора. По мнению большинства, это единственный способ быть уверенным в том, что свекровь не вернется в дом.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как придумала оригинальный способ отомстить свекрови за грубые комментарии в ее адрес.