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14:02, 23 января 2025Мир

Генсек НАТО описал свою реакцию на угрозы Трампа ввести санкции против России

Рютте: Я был очень рад угрозе Трампа ввести новые санкции против России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bernd Elmenthaler / IMAGO / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что был очень счастлив угрозе президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я был очень, очень доволен позицией Трампа по введению дополнительных санкций против России», — заявил генсек альянса.

Рютте добавил, что российская экономика якобы находится в «ужасно плохом состоянии», и санкции, по его мнению, помогут. Он выразил надежду, что Европа также присоединится к новым санкциям, чтобы «задушить» экономику России.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Москву пойти на сделку с Вашингтоном и завершить специальную военную операцию на Украине. По словам политика, закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Трамп подчеркнул, что России и Украине следует сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизни своих солдат.

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