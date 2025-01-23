Генсек НАТО описал свою реакцию на угрозы Трампа ввести санкции против России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что был очень счастлив угрозе президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
«Я был очень, очень доволен позицией Трампа по введению дополнительных санкций против России», — заявил генсек альянса.
Рютте добавил, что российская экономика якобы находится в «ужасно плохом состоянии», и санкции, по его мнению, помогут. Он выразил надежду, что Европа также присоединится к новым санкциям, чтобы «задушить» экономику России.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Москву пойти на сделку с Вашингтоном и завершить специальную военную операцию на Украине. По словам политика, закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Трамп подчеркнул, что России и Украине следует сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизни своих солдат.