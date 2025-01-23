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00:15, 23 января 2025Россия

Глава Северной Осетии высказался про видео со спором сына с сотрудниками ДПС

Глава Северной Осетии Меняйло назвал видео со спором сына бытовым инцидентом
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сергей Меняйло

Сергей Меняйло. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что видео, на котором его сын спорил с сотрудниками ДПС, было бытовым инцидентом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Отвечаю всем и сразу. 1. Да, бытовой инцидент на дороге имел место. И был урегулирован сразу там же. 2. Никто из сотрудников полиции, участвовавших в ситуации, не уволен. Поскольку не за что», — сказал он. По словам Меняйло, видео смонтированное. «Начало конфликта специально вырезано, чтобы исключить обоснование возникших при разговоре эмоций», — отметил он.

Ранее по сети распространилось снятое летом 2024 года видео, на котором, как утверждается, Сергей Меняйло-младший, остановленный из-за непристегнутого на его супруге автомобильного ремня безопасности, заявил сотруднику правоохранительных органов, что является сыном главы республики. Кроме того, мужчина упомянул работающего в ФСБ брата.

Как выяснил Shot, Меняйло еще изначально заявил, что готов оплатить штраф. В свою очередь, инспектор подтвердил, что мужчина недавно приехал из зоны СВО, а также его связь с силовиками. Решив вопрос, водителя и его спутницу отпустили.

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