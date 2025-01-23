Голая угонщица разбила похищенную машину и пошла в душ

WXIN: В США женщина угнала машину, врезалась на ней в дерево и пошла в душ

В американском штате Индиана голая женщина похитила машину, разбила ее о дерево и отправилась в душ. Об этом сообщает WXIN.

В воскресенье, 19 января, в полицию округа Ла-Порт сообщили об автомобиле, который врезался в дерево в жилом районе. Владелец дома рядом с местом аварии рассказал, что за рулем автомобиля была женщина, которую позже опознали как Мишель Ривз.

Когда на место происшествия прибыла полиция, она ушла к нему домой принимать душ. Он рассказал, что в момент столкновения с деревом Ривз находилась в машине полностью голой. Вскоре выяснилось, что автомобиль, на котором она передвигалась, был ранее угнан.

Когда сотрудники офиса шерифа вошли в дом, Ривз вышла из ванной, завернутая в полотенце. Ее арестовали и обвинили по четырем уголовным статьям, включая кражу и публичное обнажение.

Ранее в американском штате Пенсильвания голый мужчина ворвался в чужой дом и напугал жильцов. Он вел себя странно и пил воду из унитаза.