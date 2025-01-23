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18:16, 23 января 2025Силовые структуры

Избившего четырехлетнюю падчерицу и сожительницу россиянина арестовали

В Кузбассе арестовали мужчину, который пьяным избил четырехлетнюю падчерицу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд арестовал жителя Яшкинского района, который избил сожительницу и ее четырехлетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье об истязании, совершенном в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, и в отношении беременной женщины. По версии следствия, с ноября 2023 года по январь 2025 года во время бытовых конфликтов мужчина регулярно бил сожительницу, в том числе во время беременности. А с июня 2024 года по январь 2025-го он наносил маленькой падчерице удары ремнем и руками.

Ранее сообщалось, что Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал доклада о ситуации с медсестрой, избившей мальчика в Белово.

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